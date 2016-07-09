Вашингтон, 9 июля, 2016, 15:24 — ИА Регнум. С официального сайта Белого дома США была удалена петиция с требованием к властям США проверить законность финансирования лоббистской деятельности структур, связанных с Михаилом Ходорковским. Петиция была удалена сегодня, 9 июля. Вместо петиции на сайте Белого дома США появляется сообщение, что она была удалена из-за нарушения правил голосования.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Американская демократия рассыпается

Ранее у петиции аннулировали 50 тысяч подписей американских граждан. Произошло это ровно в тот момент, когда число подписей приближалось к 100 тысячам — именно столько необходимо набрать подписей, чтобы получить официальный ответ от администрации США.

Напомним, в петиции содержалось требование проверить факт подкупа американских политиков российским олигархом Михаилом Ходорковским.

Суть дела в следующем. 18 ноября 2005 года Барак Хусейн Обама, который тогда был сенатором от штата Иллинойс, вместе со своим будущим противником на президентских выборах 2008 года сенатором от штата Аризона Джоном Маккейном, внесли в Сенат США резолюцию № 322, которая была принята в тот же день.

В этой резолюции американские власти резко осуждают вынесенный полугодом ранее приговор бывшему главе компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому и его заместителю Платону Лебедеву. В резолюции сказано, что приговор Ходорковскому и Лебедеву является политически мотивированным, а российская судебная система — это «инструмент Кремля».

В начале июня в американских СМИ появилась информация, что политические действия Обамы и Маккейна по внесению и принятию этой резолюции были хорошо оплачены структурами, близкими к Ходорковскому. Схема была следующей: две офшорные компании, которые принадлежали экс-главе ЮКОСа, перечислили деньги международному пиар-агентству APCO Worldwide. Оно, в свою очередь, содействовало финансовому стимулированию сенаторов Обамы и Маккейна.

Поскольку петиция удалена, ответ администрации США может так и не прозвучать.