Посёлок Игора, Ленинградская область, 9 июля, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Политическая обстановка в отношении России и стран НАТО достигла высокого градуса напряженности. Сейчас фактически происходит превращение конфликта на Украине в новую «холодную войну». В этом смысле Белоруссия — фактор сдерживания. Об этом заявил научный сотрудник Института философии НАН Беларуси, главный редактор портала IМНОclub. by Алексей Дзермант, выступая на летней школе «Отношения России с ЕС и НАТО: в поиске нового «modus operandi», которая проходила в Ленинградской области.

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Говоря об отношениях Белоруссии и России на сегодняшний день, Алексей Дзермант отметил, что республика старается опираться на свою собственную силу, имея в виду модернизированные белорусские войска, а также ракетное оружие «Полонез». Такая позиция была предпринята потому, что не было достигнуто понимания по переговорам о российской военной базе на территории белорусского государства. По словам Дзерманта, Белоруссия не готова к таким условиям, поскольку объект иностранного государства не подчиняется их законодательству. Руководство страны заинтересовано в том, чтобы Белоруссия и Россия участвовали в военной модернизации совместно.

Белоруссия не намерена совершать какие-либо действия в эскалации военно-политических конфликтов. Как отметил Дзермант, в этом состоит стабилизирующая функция государства, поскольку вовлечение в конфликт между Россией и западными странами предполагает серьезные риски и потери. «Поэтому мы исполняем функцию сдерживания и экономии российских ресурсов на западном направлении. Я считаю это достойной миссией нашего союза с Россией», — отметил эксперт.

Говоря о будущем президенте Белоруссии и его роли в отношениях с Россией, Алексей Дзермант считает, что в стране на сегодняшний день выстроена совершенная система элит, преемственная советской. По его словам, Александра Лукашенко не стоит воспринимать как феномен личности, он является в первую очередь феноменом системы. И новый президент Белоруссии, безусловно, будет человеком системы, то есть будет «новым Лукашенко». Можно надеяться на то, что Россия в будущем внесет свой вклад в области ВПК и индустриализации республики. И по мнению Алексея Дзерманта, в таком случае, она автоматически получит поддержку со стороны Белоруссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летняя школа «Отношения России с ЕС и НАТО: в поиске нового «modus operandi» проходила на территории курорта «Игора» Ленинградской области с 4 по 8 июля 2016 года. В мероприятии принимали участие около 100 человек, включая экспертов и участников из разных городов России, Германии, Бельгии, Нидерландов, Украины, Польши, Турции и Белоруссии. Организатором мероприятия является Центр международной и региональной политики. Партнерами — Фонд поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова, Фонд «Российско-польский центр диалога и согласия», Информационное бюро НАТО в России, Русско-Балтийский медиа-центр.