Москва, 9 июля, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Международная федерация плавания (FINA) дисквалифицировала на четыре года российскую пловчиху Виталину Симонову. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-служба FINA.

Ian Burt Дисквалификация

Сообщается, что экспертиза допинг-пробы Симоновой, взятая во время тренировочного лагеря в Греции во внесоревновательный период, дала положительный результат на тестостерон.

Срок дисквалификации начинается с 29 июня 2015 года. Все результаты, которых Виталина достигла после этой даты, аннулируются.

Сама Симонова заявила, что запрещенный препарат Testosterol 250 ей продал продавец в ближайшем спортивном магазине в Греции. При этом пловчиха предупредила его, что она занимается спортом профессионально и ей нельзя нарушать антидопинговые правила, а в момент покупки рядом с ней были ее тренеры. Она также утверждает, что перед покупкой препарата проконсультировалась в врачом.

Спортивный юрист Артем Пацев, который представляет интересы Симоновой, заявил, что пловчиха намерена поддавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне.

Юрист отметил, что функционеры FINA решили встать на путь IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций) и показать, что они тоже борются с российским допингом.