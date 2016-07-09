Москва, 9 июля, 2016, 14:23 — ИА Регнум. «Большинство делегатов не согласны с позицией ряда своих коллег, которые выдвигают в качестве кандидатов в Госдуму людей, чья биография подрывает авторитет партии», — передает ТАСС слова своего источника в партии.

Цитата из к/ф «Семь стариков и одна девушка». Реж. Евгений Карелов. 1968. СССР Пенсионеры на старте

Так, по данным собеседника, «в списках могут появиться неожиданные фамилии, к которым есть претензии как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны общества». В частности, речь идет о бывшем губернаторе Челябинской области Михаиле Юревиче, который, «по сути, был уволен с должности руководителя региона на основании недоверия к нему людей», отметил он.

«Не исключено, что его включение в списки могло произойти в результате коррупционных действий ряда членов партии», — утверждает источник. В результате, по его словам, «большинство делегатов отказываются голосовать на съезде по этому вопросу».

«Съезд «Российской партии пенсионеров за справедливость» может быть признан нелегитимным, — передает ТАСС слова своего собеседника, — Точку в этом вопросе должен поставить ЦИК, представитель которого присутствовал на съезде и был свидетелем сложившейся ситуации».

Напомним, 17 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении выборов, в тот же день документ был опубликован. С этого момента в России официально началась избирательная кампания.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам.