Калуга, 9 июля, 2016, 14:07 — ИА Регнум. В Калуге направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества, совершенного по принципу финансовой пирамиды.

lipetsk.ru Финансовая пирамида

Как сообщили 9 июля корреспонденту ИА REGNUM в отделении информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, завершено расследование уголовного дела, возбужденного в сентябре 2015 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»).

В ходе следствия установлено, что в течение нескольких месяцев двое граждан, вступив в преступный сговор, организовали общество с ограниченной ответственностью, которое действовало по принципу финансовой пирамиды. Злоумышленники обманным путем завладели денежными средствами 37 человек на общую сумму около 16 миллионов рублей.

С жуликами калужане заключали договоры на инвестирование высокодоходных проектов. Мошенники обещали вернуть средства с высокими процентами. Финансовая пирамида прекратила свою деятельность в январе 2015 года, но даже после этого отдельные вкладчики продлили договоры с аферистами, надеясь получить свои деньги.

С целью возмещения причиненного ущерба на недвижимое имущество обвиняемых был наложен арест.

Между тем, согласно действующему законодательству, санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году сотрудники калужского областного управления МВД России выявили 623 преступления экономической направленности, из них две трети (412) — это тяжкие и особо тяжкие составы. Каждое четвертое экономическое преступление было совершено в крупном и особо крупном размере (141), каждое третье — это преступление против собственности (182), 90% которых составляют мошеннические действия (113).