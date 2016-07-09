Рим, 9 июля, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Бывший защитник сборной Италии по футболу Марко Матерацци пролил свет на инцидент десятилетней давности, когда в финале чемпионата мира по футболу 2006 года французский футболист Зинедин Зидан напал на него и ударил головой в грудь. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает Goal.com.

flickr.com Знаменитый удар головой

Этот инцидент произошел 9 июля 2006 года. В Берлине шел финальный матч чемпионата мира. Играли сборная Италии и сборная Франции. В основное время соперники забили по одному мячу. При этом у французов отличился Зидан, а у итальянцев Матерацци.

Под конец матча Матерацци что-то сказал Зидан, за что француз сильно ударил его головой в грудь. Зидану сразу же дали красную карточку и удалили с поля. В серии послематчевых пенальти итальянцы одержали победу.

Что именно Матерацци сказал Зидану до сих пор точно неизвестно. СМИ посчитали, что причиной инцидента стали оскорбления в адрес матери француза. Вот что недавно заявил итальянец: «То, что я сказал было глупо, но это не заслуживало такой реакции от Зидана. Вы бы услышали что-то гораздо более серьезное в свой адрес на улицах Неаполя, Милана или Парижа. То, что я сказал относилось к его сестре, а не к матери, как писали некоторые газеты. Моя мать умерла, когда мне было 15 лет, поэтому никогда бы не пал так низко, чтобы оскорбить его мать».

Судя по этому заявлению, итальянец действительно оскорбил француза.