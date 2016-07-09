Москва, 9 июля, 2016, 13:34 — ИА Регнум. На Москве-реке в районе Лужнецкой набережной, рядом со стадионом «Лужники» обнаружен труп в спальном мешке. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Smack Спальный мешок

Сообщается, что случайный свидетель обнаружил спальный мешок, плывущий по реке. На место прибыли спасатели, которые вытащил мешок. Внутри был обнаружен труп мужчины.

По предварительной оценке мешок с трупом пробыл в реке длительное время.

На месте страшной находки работают следователи и эксперты. Тело отправлено судмедэкспертам для выяснения причин смерти, а также установления личности. Начата доследственная проверка.