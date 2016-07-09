Варшава, 9 июля, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил вопрос членства Украины в военном блоке НАТО находится в фазе обсуждения и убежденность в необходимости присоединения Украины к Североатлантическому Альянсу нарастает стремительно. Об этом глава МИД Польши заявил журналистам сегодня, 9 июля, «на полях» саммита НАТО в Варшаве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В НАТО

«Мы много лет ведем политику открытых дверей и открываем эти двери для стран востока и юга Европы. Концепция создания свободных демократических ЕС и НАТО — еще не завершенный процесс. Многие страны находятся на этапе кандидатов или в фазе рассмотрения», — сказал Ващиковский.

Он подчеркнул, что вопрос о членстве Украины в альянсе находится на стадии внутреннего обсуждения. При этом в НАТО нарастает убежденность, что Украина должна стать членом Североатлантического Альянса в будущем.