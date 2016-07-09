Москва, 9 июля, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Заявление главы МИД Польши Витольда Ващиковского вовсе не означает, что Украину завтра примут в НАТО. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля, об этом заявил первый замглавы комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич. Однако, по мнению сенатора, «это — сигнал, и сигнал очень нехороший».

ИА REGNUM НАТО и Украина

«Очевидно, что альянс не собирается останавливаться в своей экспансии на Восток. Конечная цель — взять Россию в кольцо. Мир стоит на пороге очень серьезных потрясений», — считает парламентарий.

Глава внешнеполитического ведомства Польши Витольд Ващиковский заявил, что в НАТО растет убежденность в том, что Украина должна в будущем стать членом альянса, вопрос об этом обсуждается в ходе саммита Североатлантического Альянса, который проходит в Варшаве.