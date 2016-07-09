Москва, 9 июля, 2016, 13:02 — ИА Регнум. В первую тройку федерального списка вошли председатель партии Михаил Касьянов, блогер Вячеслав Мальцев и историк Андрей Зубов. Большинство региональных групп в Москве возглавили достаточно заметные участники демкоалиции: Сергей Давидис, Константин Янкаускас, Николай Ляскин, а также Дмитрий Лурье и Вадим Лукашевич.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долгая дорога в Думу

Сопредседатель питерского отделения «Парнас» Андрей Пивоваров возглавил одну из региональных групп Санкт-Петербурга, во главе еще одной группы по северной столице — член «Парнас» Наталья Грязневич. Региональную группу по Новосибирской области возглавил член федерального политсовета партии Егор Савин. Депутат ярославской облдумы, к которому перешел мандат Бориса Немцова, глава местного отделения партии Василий Цепенда возглавил группу по Ярославской, Костромской, Ивановской областям. Региональную группу по республикам Северного Кавказа (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чечня) возглавила журналист Юлия Юзик. Лидер молодежного отделения «Парнас» Михаил Конев возглавил группу по Калужской и Смоленской областям.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, федеральный список кандидатов партии включает 315 человек и разделен на 49 региональных групп, список кандидатов по одномандатным округам — 110 человек.

Ни один из заместителей председателя «Парнас» не стал кандидатом в Госдуму: Илья Яшин отказался от участия в выборах, Владимир Кара-Мурза, как ожидается, возглавит комиссию по этике, которая будет создана в партии на период избирательной кампании, Константин Мерзликин также не вошел ни в федеральный список, ни в список кандидатов-одномандатников. По словам некоторых участников съезда, он мог бы возглавить предвыборный штаб партии.

Сам Константин Мерзликин сказал РИА Новости, что этот вопрос еще будет обсуждаться.