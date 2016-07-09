Опочка, Псковская область, 9 июля, 2016, 12:54 — ИА Регнум. В Псковской области 8 июля стартовал 11-й этап Кубка России, 3-й этап Чемпионата Белоруссии и 5-й этап чемпионата Северо-Западного федерального округа по авторалли «900 озер». Как сообщили ИА REGNUM в Федерации автоспорта Псковской области, гонки пройдут по дорогам Опочецкого, Пустошкинского, Новоржевского и Бежаницкого районов.

ru.torange.biz Ралли

В соревнованиях принимают участие 73 экипажа из Пскова, Великих лук, Великого Новгорода, Твери, Ижевска, Тулы, Калининграда, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Минска, Борисова и Гомеля.

При этом несколько участников в зачёте выступят на автомобилях ВАЗ-2101 и ВАЗ-2105. «По мнению организаторов, это добавит яркости мероприятию», — сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Отметим, что гонка «900 озёр» по дорогам Опочецкого, Пустошкинского, Новоржевского и Бежаницкого районов Псковской области пройдёт впервые. Протяженность трассы составляет около 280 км, из них более 80 км приходится на специальные участки. Дорожное покрытие всех шести спецучастков трассы — это гравий и грунт.

Награждение победителей ралли «900 озёр» состоится в субботу, 9 июля, в здании культурного центра.