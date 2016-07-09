Ярославль, 9 июля, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации задержали подозреваемого в убийстве настоятеля Свято-Троицкого монастыря в Ярославской области. Об этом сегодня, 9 июля, сообщил журналистам официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

pixabay.com Убийство

Он сообщил, что по подозрению в убийстве игумена Даниила (Максима Соколова) задержан 27-летний послушник Свято-Троицкого монастыря Александр Шулешов. Сейчас с ним проводятся следственные действия, и будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, тело настоятеля игумена Даниила было обнаружено со множественными колото-резаными ранениями 7 июля в одной из келий Свято-Троицкого монастыря. В ходе следственных действий было установлено, что к совершению преступления может быть причастен послушник Шулешов, который 7 июля спешно покинул монастырь.

Следователи уже провели обыски в монастыре, опросили всех монахов и послушников. Проверяются различные версии совершенного преступления, выясняются мотивы убийства, отметил Маркин.

Известно, что Шулешова задержали во Владимирской области. Его конвоируют в Ярославскую область.