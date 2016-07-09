Тбилиси, 9 июля, 2016, 11:53 — ИА Регнум. В результате проливных дождей и наводнения серьезно пострадали регионы Западной Грузии — Аджария, Гурия, Имерети и Самегрело-Земо Сванети. По информации пресс-службы правительства Грузии, премьер-министр Георгий Квирикашвили отменил все запланированные на 9 июля торжественные мероприятия и посетит зоны стихийного бедствия.

Максим Мофра. Наводнение. 1886

По поручению премьера, представители правительства прибудут во все пострадавшие регионы для координации работ по ликвидации последствий стихии на местах. В чрезвычайном режиме работают соответствующие службы, мобилизованы представители местных властей.

Из-за стихии отложены церемония передачи государству построенного на финансирование бывшего премьера Бидзины Иванишвили в поселке Уреки концертного зала Black Sea Arena, а также церемония открытия нового 11-километрового участка скоростной автомагистрали Баши-Дафнари.

Специальное заявление в связи со стихией распространил и совет по госбезопасности и управлению кризисами (орган, подведомственный правительству, в отличие от совета национальной безопасности при президенте страны). По информации совета, на местах стихийного бедствия мобилизованы все соответствующие службы, которые оперативно реагируют на вызванные непогодой процессы.

Совет по госбезопасности и управлению кризисами в круглосуточном режиме осуществляет мониторинг восстановительных работ и поддерживает связь с руководством всех пострадавших населенных пунктов и представителями государственных структур, участвующих в ликвидации последствий стихии.

По информации совета, в результате проливных дождей, выпавших в регионах Западной Грузии 8−9 июля, были затоплены дома, пострадала инфраструктура, вышли из строя коммуникационные системы, автомобильные дороги местного значения. Спасатели эвакуировали из зоны бедствия несколько десятков семей. В настоящее время ситуация в пострадавших от стихии селах находится под контролем, заявляют в совете по госбезопасности и управлению кризисами.