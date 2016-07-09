США, 9 июля, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Пассажирский самолет американской авиакомпании Delta Air Lines совершил ошибочную посадку на авиабазе ВВС США «Эллсворт», приняв её за гражданский аэродром города Рапид-Сити в штате Южная Дакота. Об этом пишет британское издание The Guardian.

U.S. Air Force Авиабаза Эллсворт

Сообщается, что пилот самолета перепутал аэродромы и вместо аэропорта города Рапид-Сити приземлился на авиабазе ВВС США «Эллсворт», расположенной в 16 километрах от гражданской воздушной гавани. Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай. Последний раз такой инцидент произошел в 2004 году. Тогда пассажирский самолет авиакомпании Northwest Airlines также приземлился на авиабазе «Эллсворт». Пассажирам пришлось три часа просидеть в салоне, пока военные разбирались в ситуации.

На этот раз военные продержали самолет 2,5 часа. Пассажиров попросили опустить шторки на окнах, а военные проверяли салон со служебными собаками.