Калуга, 9 июля, 2016, 11:48 — ИА Регнум. В Калужской области начата прокурорская проверка по факту обнаружения емкостей, относящихся к повышенному классу опасности для окружающей среды

HaPe_Gera Токсичное загрязнение

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, в мае 2016 года на земельных участках в районе села Маклино и деревни Ерденево Малоярославецкого района было обнаружено 38 емкостей, относящихся к 2−3 классу опасности для окружающей среды.

При проведении обследования земельных участков, расположенных вблизи указанных населенных пунктов, установлено, что на земельном участке около села Маклино обнаружено 20 емкостей. Часть содержимого разлита по поверхности почвы площадью около 36 квадратных метров. Вблизи деревни Ерденево на расстоянии около 200 м от садового некоммерческого товарищества «Дубрава» обнаружено 18 емкостей, содержащих жидкость с едким химическим запахом. Содержимое емкостей было разлито по поверхности почвы на 257 кв. м. Согласно имеющейся информации, земельный участок, на котором были обнаружены емкости, принадлежит одной из фирм.

Специалисты аккредитованной лаборатории филиала «ЦЛАТИ по Калужской области» после произведенного отбора проб жидкости из емкостей и отбора проб почвы определили, что данный вид отходов относится ко 2 и 3 классу опасности.

В настоящее время по заданию и под контролем ГУ МЧС России по Калужской области на земельном участке в районе деревни Ерденево произведена засыпка загрязненной поверхности опилками с целью последующей очистки. С земельного участка в районе села Маклино вывезено 13 емкостей, располагавшихся вблизи поселковой дороги, и произведена засыпка загрязненной поверхности песком.

Росприроднадзор по Калужской области в рамках осуществления государственного федерального земельного надзора произведет расчет ущерба, причиненного окружающей среде при сбросе отходов 2−3 класса опасности на почву. Сложившаяся ситуация находится на особом контроле руководства Калужской области.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, на земельном участке в лесном массиве в районе деревни Марьино Юхновского района Калужской области, в 300 метрах от автодороги «Калуга — Вязьма» были обнаружены жидкие токсичные промышленные отходы, предположительно 1 класса опасности. Проверочные мероприятия позволили установить, что земельный участок размером около 16 метров в длину и около 6 метров в ширину загрязнен жидкостью черного цвета с резким, едким химическим запахом. Произведен отбор почвы для проведения исследования с целью установления химического состава жидких отходов.

В районе другой калужской деревни — Тучнево — тяжелыми нефтепродуктами было заражено 120 кв. м земли и ручей, впадающий в реку Угра. В июне 2016 года на участке местности, расположенном в районе деревни Тучнево, неустановленное лицо осуществило незаконное размещение жидких токсических промышленных отходов 1 класса опасности, содержащих в своем составе серную кислоту и тяжелые нефтепродукты. Указанными промышленными отходами было загрязнено более 120 кв. м земли, а также русло ручья, впадающего в реку Угра, что создало угрозу причинения существенного вреда окружающей среде.

Ранее Дорогомиловский районный суд Москвы удовлетворил иск Калужской межрайонной природоохранной прокуратуры о ликвидации скопления жидких опасных отходов на территории микрорайона Куровской города Калуги.

Прокурорской проверкой было установлено, что на земельном участке, принадлежащем обществу с ограниченной ответственностью «Консалт Инвест Сервис», в подвальном помещении полуразрушенного нежилого здания, а также в котловане и смотровом колодце, расположенном недалеко от указанного здания, находится жидкость черного цвета с резким запахом.

Согласно результатам анализа проб, жидкость относится к первому классу опасности. В составе жидкости обнаружены концентрированная серная кислота и нефтепродукты.

По версии следствия, в декабре 2015 года неустановленное лицо осуществило на территории микрорайона Куровской размещение жидкости, содержащей в своем составе 60% серной кислоты, относящейся к первому классу опасности, в объеме 56 кубических метров.