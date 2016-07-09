Брюссель, 9 июля, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс заявил, что его страна отправит в Литву 150 военнослужащих для формирования одного из четырех сводных батальонов НАТО в странах Прибалтики и Польше. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает РИА Новости.

Кукрыниксы. Советская угроза. 1977

Рейндерс заявил, что у военного блока НАТО существует «угроза на востоке», имея в виду Россию. В качестве меры противодействия этой угрозе альянс размещает четыре батальона в странах Прибалтики и Польше. «Бельгия будет активно участвовать в этом, мы направим по меньшей мере 150 военных в Литву», — сказал глава внешнеполитического ведомства Бельгии.

Вместе с тем Рейндерс призывает НАТО вести открытый диалог с Россией, так как эта страна играет значимую роль в обсуждении вопросов Сирии, Ирака и ряда других мировых проблем. «Нужно быть очень бдительными в отношении России, сохраняя каналы переговоров и диалога, когда это возможно», — сказал министр иностранных дел Бельгии.

Также он отметил, что НАТО следует изменить позицию в отношении России, если будут выполнены Минские соглашения.

Напомним, МИД РФ уже много раз заявлял, что Россия не является стороной украинского конфликта, и в Минских соглашениях нет ни одного пункта, ответственность за выполнение которого возлагается на Москву.