Москва, 9 июля, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Московские власти отменили музыкальный фестиваль хардкор-музыки Raw Fest, старт которого должен был произойти сегодня, 9 июля. Об этом сообщили организаторы фестиваля в официальной группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из м/ф «Ну. погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1976. СССР Музыки не будет!

Фестиваль планировалось провести на территории завода МАРС с 9 по 10 июля. Ожидалось, что в Москве выступят около 30 музыкальных коллективов из разных стран. В роли хедлайнера значилась бельгийская метал-хардкор-группа Arkangel. Все билеты были давно распроданы, а участники приглашены.

«Ребята, фестиваля не будет! Не идите на завод МАРС», — сообщили организаторы. Информация о возврате денег за билеты будет позже.

Напомним, на прошлой неделе власти Москвы отменили фестиваль электронной музыки Outline. Отмена произошла по причине того, что организаторы слишком поздно подали заявку на проведение мероприятия.