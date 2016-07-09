Варшава, 9 июля, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Власти США требуют от своих европейских сателлитов поддерживать режим санкций против России, несмотря на то, что это наносит ущерб экономике этих стран. Об этом накануне, 9 июля, «на полях» саммита НАТО в Варшаве заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Родс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Он отметил, что в Вашингтоне признают наличие сложностей у некоторых стран в связи с поддержанием антироссийских санкций. «Это не новая динамика», — подчеркнул Родс.

Также чиновник заявил, что США разделяют стремление европейских стран к сотрудничеству с Россией. Более того он заявил, что США якобы не хотели вводить санкции против России, но им пришлось.

Несмотря на все это, санкции против России нужно поддерживать, до тех пор, пока она не выполнит свои обязательства по Украине. Какие именно обязательства, он не уточнил.