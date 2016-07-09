Сеул, 9 июля, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Южнокорейские военные утверждают, что запущенная сегодня с подводной лодки ВМС КНДР баллистическая ракета взорвалась на высоте 10 километров. Об этом сегодня, 9 июля, передает южнокорейское агентство Рёнхап.

U.S. Navy Запуск баллистической ракеты с подводной лодки

Сообщается, что пуск был произведен с подводной лодки класса «Синпо» из акватории Японского моря к востоку от Корейского полуострова.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что КНДР провела запуск очередной баллистической ракеты с подводной лодки.

Хотя в Южной Корее запуск считают неудачным, но отмечают, что Северная Корея достаточно далеко продвинулась в создании баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ).