Хельсинки, 9 июля, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Президент Финляндии Саули Ниинисте встретился со своим украинским коллегой Петром Порошенко на саммите НАТО в Варшаве (Польша) 8 июля. Об этом сообщает финский национальный вещатель Yle.

kremlin.ru Саули Ниинистё встречается с Владимиром Путиным

ЕС и США ведут с Россией переговоры по урегулированию украинского конфликта. «Надо надеяться, что эти переговоры приведут к ослаблению напряжения», — заявил Ниинисте, подчеркнув, что, по его мнению, ситуация на данный момент «выглядит более обнадеживающе, чем раньше». Финский лидер напомнил, что за последние годы он неоднократно встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Ниинисте, проведенные на прошлой неделе переговоры между главами двух государств подтверждают то, «что есть желание достичь разрешения конфликта».

Как указывает издание, президент Финляндии и премьер-министр Швеции Стефан Лёвен примут участие в рабочем ужине в рамках саммита НАТО. «Верю, что многие ждут, что я буду рассказывать о своих впечатлениях от визита президента Путина. На самом деле некоторые коллеги уже проявили интерес», — сказал Ниинисте. Президент положительно оценивает тот факт, что российский лидер пообещал принять меры по повышению безопасности полетов в регионе Балтийского моря. «Мы стремимся к ослаблению напряжения в регионе Балтийского моря, но, конечно, надо сначала увидеть конкретные результаты», — отметил он.

Напомним, что Саули Ниинистё — один из немногих европейских лидеров, которые сохраняют личные контакты с президентом России в условиях санкционного противостояния. 22 марта 2016 года Ниинистё прибыл в Россию с визитом по приглашению российского лидера. 1 июля Владимир Путин нанес ответный визит в Финляндию. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции по итогам июльской встречи Путин заявил, что в случае вступления Финляндии в военный блок НАТО, российские войска будут снова придвинуты к границе этой страны.

Отметим, что 8−9 июля в Варшаве проходит саммит НАТО. В ходе саммита планируется принять итоговое решение о численности и составе четырёх батальонов альянса на территории Польши и Прибалтики.