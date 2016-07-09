Тбилиси, 9 июля, 2016, 09:55 — ИА Регнум. В рамках саммита НАТО в Варшаве 8 июля впервые прошло заседание комиссии НАТО-Грузия, по окончании которого участники заседания — министры иностранных дел НАТО и Грузии — приняли совместное заявление.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Совместное заявление

В пространном документе из 10 пунктов дается высокая оценка деятельности Грузии в направлении сближения со стандартами НАТО, выполнения ею решений предыдущих саммитов, имплементации присвоенного на Уэльсском саммите «существенного пакета», подчеркивается значение открытого в прошлом году совместного центра учений и оценки впервые проведенных в Грузии совместных учений. Авторы заявления сообщают, что очередные совместные учения на базе центра пройдут в Грузии в ноябре текущего года. Союзники также пообещали, что поддержат проведение на территории Грузии регулярных совместных с НАТО учений.

На заседании было принято решение о дальнейшем углублении сотрудничества и оказании Грузии помощи в усилении оборонных возможностей и повышении совместимости ее вооруженных сил с НАТО. Эти инициативы предусматривают помощь в сфере военного образования, учений, развитии возможностей противовоздушной обороны и воздушного наблюдения. Эти инициативы, согласно заявлению, должны помочь Грузии продвинуться вперед в процессе подготовки к вступлению в альянс.

Министры-союзники дали высокую оценку проводимым Грузией реформам и призвали ее сохранить динамику этих реформ, пообещав продолжить их поддержку.

В заявлении подтверждается приверженность соглашению, достигнутому на Бухарестском саммите 2008 года, согласно которому Грузия обязательно станет членом НАТО. Союзники призывают Грузию продолжить на этом пути использование всех тех возможностей, которые предоставляют форматы комиссии НАТО-Грузия, ежегодной национальной программы, партнерства усиленных возможностей, «существенного пакета», платформы совместимости.

Союзники выражают Грузии особую благодарность за вклад в миротворческие операции, проводимые под эгидой НАТО и ЕС, и в упрочение евроатлантической безопасности.

Девятый пункт заявления отведен целиком территориальным проблемам Грузии. В этом пункте союзники подтверждают поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, приветствуют шаги Грузии по выполнению международных обязательств и призывают Россию сделать встречные шаги в этом направлении. Они также призывают Россию отозвать решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии и вывести свои войска с территории Грузии. Главы МИД стран НАТО не признают те договоры, которые Россия оформила с Абхазией и Южной Осетией в 2014—2015 годах и которые, по оценке авторов заявления, «направлены против суверенитета и территориальной целостности Грузии и грубо противоречат нормам международного права, принципам ОБСЕ и международным обязательствам самой России».

Союзники выражают поддержку формату Женевских переговоров и призывают его участников сделать конструктивные шаги с целью мирного разрешения конфликтов в пределах международно признанных границ Грузии.

В заключении заявления сообщается, что осенью текущего года в Грузии пройдет постоянная сессия Североатлантического совета, которая еще раз подчеркнет политическую и практическую поддержку, оказываемую Грузии со стороны НАТО.