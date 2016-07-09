США, 9 июля, 2016, 09:51 — ИА Регнум. Самая старая жительница США — Голди Михельсон умерла в возрасте 113 лет за месяц до своего 114-го дня рождения. Об этом сегодня, 9 июля, сообщают американские СМИ.

Альберт Самуэль Анкер. Старость. 1885

По данным АВС News, Михельсон родилась в 1902 году в городе Елисаветграде в Российской Империи (нынешний Кировоград на Украине). В детские годы родители увезли её в США.

Михельсон проживала в городе Вустер (штат Массачусетс) и последние годы не выходила из дома.

Теперь новой старейшей жительницей США считается Адель Данлап, который на данный момент также 113 лет.