Варшава, 9 июля, 2016, 09:23 — ИА Регнум. На первом дне саммита военного блока НАТО в Варшаве вопрос вступления Украины в Североатлантический Альянс всерьез не обсуждался. Лишь отдельные представители стран-членов НАТО высказывались по этому поводу. В частности, заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Родс высказался по этому поводу, сообщает накануне, 9 июля, РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Родс напомнил, что Украина высказала определенную заинтересованность в НАТО. Для вступления в альянс Украине придется выполнить ряд критериев. «И альянс должен решить, отправлять ли ей приглашение, что пока не произошло», — указал Родс.

Какие именно критерии должна выполнить Украина он не указал.

Сегодня, 9 июля, должно состоятся заседание Совета НАТО — Украина. В нем примет участие президент Украины Петр Порошенко, который участвует в саммите альянса.

Стоит отметить, что согласно уставу НАТО, в альянс не может вступить страна, имеющая неурегулированный территориальный конфликт. На Украине второй год идет гражданская война, две восточные области провозгласили независимость и отстаивают её с оружием в руках, Крым вышел из состава Украины и воссоединился с Россией, но Киев продолжает считать полуостров своей территорией.