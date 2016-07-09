Варшава, 9 июля, 2016, 09:00 — ИА Регнум. По итогам первого дня саммита военного блока НАТО в Варшаве (Польша) было принято окончательное решение о размещении по одному свободному батальону альянса в каждой из трех стран Прибалтики (Эстония, Латвия, Литва) и Польше. Соответствующее заявление сделала накануне, 9 июля, пресс-служба президента Литвы.

eucom.mil Американские солдаты в Латвии

Сообщается, что основными странами, которые предоставят военнослужащих для этих батальонов будут США, Германия, Великобритания и Канада. Другие страны альянса предоставят различную поддержку этим батальонам.

Срок размещения этих батальонов не определен. «Это продлится столько, сколько потребуется. Даты нет, мы не знаем, сколько это продлится. Это новая реальность», — сказала генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, после начала гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с Россией военный блок НАТО решил наращивать свое присутствие в Восточной Европе. Свои действия Североатлантический Альянс оправдывает якобы «агрессией России».

Российские военные эксперты указывают, что размещаемые в Прибалтике и Польше батальоны сами по себе не являются критической угрозой для безопасности России. Однако, под эти батальоны будет создана разветвленная военная инфраструктура, которая позволит НАТО в 24 часа перебросить непосредственно к российским границам несколько дивизий.