Бразилиа, 9 июля, 2016, 08:43 — ИА Регнум. Отстраненная от должности президент Бразилии Дилма Руссефф вновь заявила, что не собирается уходить в добровольную отставку, сообщает TeleSur. D ходе встречи с представителями феминистского движения в городе Сан-Паулу Дилма Руссефф отметила: «Я не сдамся, у меня есть честь и достоинство». Кроме этого, Руссефф подчеркнула, что на нее оказывают давление. «Меня просили и на меня давили, чтобы я ушла в отставку, но я никогда не сделаю этого, потому что народ отдал мне 54 миллиона голосов», — заявила Дилма Руссефф.

Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr — Agência Brasil Дилма Руссефф во время инаугурации. 2011

Процедурный комитет Верхней палаты парламента Бразилии намерен провести голосование по докладу об импичменте, который подготовил Антонио Анастасия, 4 августа. Это полностью закрывает текущий этап импичмента и дает основания для проведения окончательного судебного разбирательства. Последнее голосование пройдет 16 августа с.г. на пленарном заседании. В случае если будет принято решение об импичменте, Дилма Руссефф автоматически снимается с должности президента. А Мишел Темер — ныне временный президент Бразилии — становится полноправным президентом страны до 31 декабря 2018 года. Руссефф не будет иметь права быть избранной и занимать государственные должности в течение восьми лет, писало ранее ИА REGNUM

