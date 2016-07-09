Москва, 9 июля, 2016, 08:04 — ИА Регнум. Петиция с требованием расформировать сборную России по футболу продолжает набирать подписи. На сегодняшний день, 9 июля, петицию, размещенную на сайте Change.org подписали 630 тысяч человек.

ffmo.by Футбол

Напомним, эта петиция появилась спустя два дня после вылета российской сборной из чемпионата Европы текущего года во Франции. Автор петиции предлагает расформировать сборную, как не оправдавшую доверия.

На «сэкономленные» деньги предлагается поддержать молодых футболистов и построить новые стадионы.

Петиция должна быть направлена президенту России, в министерство спорта страны и в Российский футбольный союз (РФС).

Официальная реакция властей пока не поступала.