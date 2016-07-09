Москва, 9 июля, 2016, 06:13 — ИА Регнум. Движение на Тверской улице в Москве будет ограничено с 9 по 12 июля в связи с проведением работ по программе «Моя улица». Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

silnie.com Земляные работы

«С 21:00 9 июля до 06:00 12 июля движение на Тверской будет ограничено. Для дорожных работ закроют центральные полосы улицы от Моховой до Пушкинской площади. При этом по крайним полосам автомобилисты смогут проехать. Для них будут открыты две полосы в сторону Охотного Ряда и две — в сторону Пушкинской площади», — говорится в сообщении.

Как пояснили в ГБУ «Автомобильные дороги», в эти выходные на Тверской запланировано устройство опорных плит и замена чугунного оборудования люков, находящихся в зоне работ. Также будет проведён ремонт основания дороги, бетонирование ям и пустот.