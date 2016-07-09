Багдад, 9 июля, 2016, 05:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади принял отставку министра внутренних дел страны Мохаммеда Салема аль-Габана после теракта в Багдаде, жертвами которого стали более 290 человек, передаёт Associated Press.

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Комментируя теракт в столице страны, премьер-министр Ирака расценил его как месть террористов за освобождение города Эль-Фаллуджи.

Напомним, Мохаммед Салем аль-Габан сам подал прошение об отставке 5 июля. 8 июля также стало известно, что Хайдер аль-Абади уволил трёх высокопоставленных чиновников, отвечавших за обеспечение безопасности Багдада.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля заминированный автомобиль взорвался в центре Багдада, в торговом районе Эль-Каррада. Взрыв вызвал пожар в близлежащих зданиях. В результате погибли 292 человека.

Ответственность за теракт также взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещенная в России).