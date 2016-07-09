Солт-Лейк-Сити, США, 9 июля, 2016, 05:36 — ИА Регнум. Первый смертельный случай, связанный с заражением вирусом Зика, зафиксирован в континентальной части США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

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По информации ведомства, пожилой житель Солт-Лейк-Сити (штат Юта) скончался после того, как заразился вирусом Зика, путешествуя в странах, где наблюдается активное распространение заболевания.

Точная причина смерти мужчины не называется, однако медики полагают, что заражение вирусом могло привести к развитию других заболеваний, наблюдавшихся у пациента.

Напомним, что первая в США смерть, связанная с вирусом Зика, была зафиксирована в апреле этого года в Пуэрто-Рико.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, иногда передающаяся человеку через комаров. Вирус наиболее опасен для женщин в период беременности, так как может вызвать у ребёнка микроцефалию — уменьшение размера черепа и соответственно головного мозга, сопровождающееся умственной отсталостью, нарушением слуха и зрения.

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