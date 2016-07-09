Хьюстон, США, 9 июля, 2016, 05:07 — ИА Регнум. Лёгкий одномоторный самолёт Piper PA-32 потерпел крушение 8 июля на территории американского штата Техас, в результате чего погибли четыре человека, передаёт Associated Press.

reporter-tv.net Место крушения самолёта

По информации агентства, самолёт разбился вскоре после вылета с частного аэропорта в городе Хьюстоне. Воздушное судно упало на жилой квартал, однако жертв на земле нет. Никому из находившихся на борту самолёта выжить не удалось.

Причины крушения самолёта пока не называются. Федеральное управление гражданской авиации США изучает обстоятельства происшествия.