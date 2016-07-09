Москва, 9 июля, 2016, 04:44 — ИА Регнум. Организаторы хардкор-фестиваля RAW, который должен был состояться в Москве в предстоящие выходные, заявили об отмене мероприятия по требованию правоохранительных органов. Сообщение об этом размещено на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

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«Друзья, RAW Fest отменяется. Сегодня мы провели долгий день в обществе правоохранительных органов. Нам озвучили много причин, по которым фестиваль не состоится. Органы обещают и нам, и вам проблемы в любом месте, куда бы мы всё ни перенесли. Альтернативного решения, кроме отмены, нет», — говорится в сообщении.

Всем купившим билеты организаторы обещают вернуть деньги в течение двух недель, а иногородним гостям рекомендуют отказаться от поездки в Москву и остаться дома.

Фестиваль тяжёлой музыки RAW Fest должен был пройти 9−10 июля на территории московского завода «Марс». В рамках мероприятия было запланировано выступление порядка 30 групп, в том числе из Бельгии и Финляндии.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля в Москве в день проведения был отменён крупный фестиваль электронной музыки Outline. В прокуратуре сообщили, что мероприятие не было согласовано со столичными властями.