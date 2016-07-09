Владивосток, 9 июля, 2016, 04:33 — ИА Регнум. В Приморье 8 июля сел на мель рыболовецкий сейнер «Сергий Радонежский», темные пятна от нефтепродуктов сразу же стали распространяться вокруг судна. По словам очевидцев, сейнер принадлежит местной компании ООО «Акватехнологии», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Местные власти объявили режим повышенной готовности.

Алексей Иванов ИА REGNUM Сейнер «Сергий Радонежский» сел на мель

Происшествие случилось в акватории бухты Опричник Японского моря в районе села Каменка Дальнегорского района. Как сообщили местные жители, севшее на мель судно могло уйти под воду.

«Сейнер сел на мель прямо у берега, только вышел. Для Каменки разлив нефтепродуктов — это экологическая катастрофа! Да и рыбозавод потерял судно. А мы потеряли побережье. Топливо распространяется по побережью всей бухты. Сейнер стал на бок заваливаться, воду помпой откачали. Мог затонуть», — рассказал один из очевидцев.

На место происшествия прибыл глава Дальнегорского городского округа Игорь Сахута, местная полиция, которые и зафиксировали факт разлива нефтепродуктов.

«При этом площадь разлива топлива увеличивается, и 9 июля пятна дошли до нерестовой реки Каменка, которая впадает в Японское море. Оценочный район распространения нефтепятен — примерно километр. На побережье стоит устойчивый запах дизельного топлива», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Игорь Сахута.

По словам главы ДГО, на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с разливом топлива введен режим повышенной готовности. Также было принято решение провести замеры воздуха, запретить купание и лов рыбы. Рыбозаводу также запретить прием рыбы.

Между тем, местные жители села Каменка 10 июля готовились отмечать День рыбака, а также праздновать 85-летие рыбозавода «Каменский», который является здесь градообразующим предприятием.

На данный момент известно, что судно «Сергий Радонежский» 1982 года постройки и принадлежит приморской компании ООО «Акватехнологии», где генеральным директором является депутат Законодательного Собрания Приморского края Сергей Слепченко.

Читайте также: Приморцы пожаловались Трутневу на варварский промысел спизулы

Как сообщало ИА REGNUM, суда компании Слепченко были замечены в дражном промысле.

Так, жители посёлка Славянка в Приморье направили обращение полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу. Население возмущено ситуацией, сложившейся на побережье бухты Баклан. Так называемый пляж Манчжурка оказался завален многометровым слоем гниющих водорослей. Суда ООО «Акватехнологии» при помощи драг добывают песчанку. «Ущерб экологии, нанесённый рыбопромысловой деятельностью ООО «Акватехнологии», оплачивается жителями Славянки. Просим обязать «Акватехнологии» полностью очистить пляж и акваторию бухты Баклан от водорослей. Ещё одна просьба — рассмотреть вопрос о внесении изменений в правила рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне и запретить добычу двустворчатых моллюсков драгой (донными тралами) в прибрежной акватории», — написали жители Трутневу.







