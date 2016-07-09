Москва, 9 июля, 2016, 04:22 — ИА Регнум. Из Сербии в Россию 8 июля экстрадирован бывший мэр подмосковного Сергиева Посада Виктор Букин, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Виктор Букин экстрадирован в Российскую Федерацию и в ближайшее время будет доставлен к следователю для проведения следственных действий в город Кострому», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении Виктора Букина было возбуждено в июле 2015 года. Бывший сити-менеджер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

По данным следствия, в 2010 году с администрации Сергиева Посада была взыскана задолженность за выполненные работы на сумму около 48 млн рублей в пользу строительной организации, которая впоследствии уступила право требования задолженности коммерческой фирме, расположенной в Костроме. Когда директор фирмы обратился в администрацию города, Букин выдвинул незаконное условие: задолженность может быть погашена только в случае передачи ему 50% от суммы долга. При этом он сообщил, что его интересы будет представлять начальник юридического отдела администрации. 10 июля посредник приехал в Кострому. Получив взятку в 6 млн рублей, он был задержан сотрудниками ФСБ России и заключён под стражу.

После возбуждения уголовного дела Виктор Букин скрылся от органов следствия и около полугода находился в международном розыске. В начале января 2016 года он был задержан на территории Сербии.