Лондон, 9 июля, 2016, 03:48 — ИА Регнум. Великобритания дополнительно направит в Афганистан 50 своих военнослужащих, тем самым увеличив численность своего военного контингента в этой стране до 500 военнослужащих. Об этом сообщил премьер-министр Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон, передаёт The Guardian.

alicdn.com Британские солдаты

«Великобритания не будет играть меньшую роль в мире. Мы хотим убедиться, что мы используем нашу силу, в том числе по линии НАТО, для распространения британских ценностей и вещей, в которые мы верим», — заявил Кэмерон.

Премьер Великобритании также отметил важность продолжения взаимодействия с правительством и службами безопасности Афганистана с целью вытеснения террористов из страны.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее на текущей неделе стало известно, что США изменили планы о выводе войск из Афганистана из-за угрозы «Талибана» (движение запрещено в РФ), пытающегося взять под контроль ближневосточную страну.

В настоящее время в Афганистане находятся 9 800 военнослужащих США. Администрация Барака Обамы планировала сократить контингент до 5 500 человек до конца 2016 года, но теперь принято решение о сокращении лишь до 8 400 солдат.

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