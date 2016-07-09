Киев, 9 июля, 2016, 03:30 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард в ходе телефонного разговора обсудили предоставление Киеву очередного транша кредита. Об этом сообщает 9 июля пресс-служба президента Украины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Пётр Порошенко проинформировал Кристин Лагард о ходе украинских реформ и борьбе с коррупцией. Собеседники обсудили предоставление Украине следующего транша. Глава государства поблагодарил директора-распорядителя МВФ за поддержку и доверие», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, четырёхлетняя программа помощи МВД предусматривает выделение Киеву кредита на общую сумму $17,5 млрд. Первый транш кредита в размере $5 млрд Украина получила в марте 2015 года, второй транш был на сумму $1,7 млрд выделен в августе.

В 2016 году украинские власти рассчитывали получить от МВФ порядка $6 млрд кредитных средств, однако предоставление третьего транша до сих пор задерживается в связи с политическим кризисом в стране. В середине мая глава миссии фонда на Украине Рон ван Руден сообщил, что МВФ в июле рассмотрит ситуацию на Украине на совете директоров.

21 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2016 году суммарные выплаты МВФ Киеву составят максимум $1,7 млрд.