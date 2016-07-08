Москва, 9 июля, 2016, 02:58 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) понесла потери при многократных попытках атаковать позиции армии Сирии в районе города Пальмира. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

media.almasdarnews.com Пальмира фронт

Как уточняется, боевики при огневой поддержке миномётов и пикапов с зенитными установками ЗУ-23 в течение суток «неоднократно атаковали позиции подразделений вооружённых сил Сирии в районе газового поля «Шаир» в 40 километрах северо-западнее города Пальмира (провинция Хомс)».

«Все нападения были отражены, боевики понесли значительные потери», — говорится в сообщении Минобороны России.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.