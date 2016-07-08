Москва, 9 июля, 2016, 02:50 — ИА Регнум. Российской стороной за сутки не зафиксировано ни одного нарушения режима перемирия в Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Министерства обороны Российской Федерации

«За сутки нарушений режима прекращения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики не зафиксировано. Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили», — говорится в опубликованном документе.

При содействии российского Центра по примирению продолжено оказание гуманитарной помощи жителям населённых пунктов Сирии. Самолётом российской авиакомпании «Абакан Эйр» в осаждённый «Исламским государством» (террористическая группировка, запрещённая в России) город Дейр-эз-Зор десантирован гуманитарный груз общей массой 18 тонн, основу которого составили продуктовые наборы и крупы.

В Минобороны также напоминают, что в 23.59 8 июля завершилось действие «режима тишины», введённого на всей территории Сирии в связи с празднованием мусульманского праздника Аид Аль-Фитр.