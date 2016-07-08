Москва, 9 июля, 2016, 02:28 — ИА Регнум. «Почта России» может изменить регламент оказания услуг почтовой связи и начать выдавать посылки в открытом виде, если пакет антитеррористических законов не обяжет её оснастить все отделения дорогостоящим оборудованием для проверки содержимого отправлений. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе компании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В настоящее время анализируется трактование нового закона и его возможное влияние на правила оказания услуг почтовой связи. В случае если закон не будет обязывать оснащать все 42 000 отделений почтовой связи дорогостоящим рентгенотелевизионным оборудованием, которое уже сегодня применяется на крупных сортировочных центрах, то инвестиции будут несопоставимо ниже максимально предполагаемых», — прокомментировал заместитель генерального директора по посылочному бизнесу «Почты России» Сергей Малышев.

По его словам, в компании надеются, что «обеспечение дополнительного контроля безопасности вложений будет возможно путём изменения регламента оказания услуг почтовой связи, в частности приём посылок от отправителя в открытом виде».

Малышев напомнил, что такая практика уже неоднократно применялась в отделениях почтовой связи при проведении мероприятий, требующих усиления мер безопасности, например во время Зимних Олимпийских игр в Сочи, и отметил, что «данные решения не потребуют значительных дополнительных расходов».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 7 июля подписал пакет антитеррористических законопроектов, разработанный главами профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации — Ириной Яровой и Виктором Озеровым.

Закон, в числе прочего, обязывает почтовых операторов следить за тем, чтобы в отправлениях не было запрещённых к пересылке предметов — оружия, наркотиков, ядовитых растений и животных, скоропортящихся продуктов. Для проверки посылок сотрудники почты могут использовать рентген, металлодетекторы, детекторы газа и другие устройства.

Ранее в «Почте России» заявили, что компании потребуется не менее 500 млрд рублей на закупку оборудования для контроля содержания посылок, чтоб выполнить требования «пакета Яровой».