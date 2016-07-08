Даллас, США, 9 июля, 2016, 01:49 — ИА Регнум. Правоохранительные органы в США обнародовали информацию о личности подозреваемого в расстреле полицейских во время акции протеста в Далласе. Как следует из отчёта, опубликованного на сайте полицейского управления Далласа, погибший подозреваемый — 25-летний темнокожий житель Техаса Мика Джонсон.

ВС США в Афганистане

Установлено, что Джонсон ранее служил в ВС США, проходил службу в Афганистане в качестве резервиста сухопутных войск. Во время службы был награждён несколькими медалями.

В полиции также сообщили, что в ходе обыска в доме подозреваемого обнаружены материалы для изготовления взрывчатки, бронежилеты, винтовки и боеприпасы, а также личный журнал боевой тактики.

Отмечается, что на страницах Джонсона в социальных сетях обнаружены имена людей, проповедовавших «борьбу с превосходством белой расы». Сам Джонсон прежде не имел никаких проблем с законом.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе массовой акции протеста против насилия полицейских в отношении чернокожего населения в Далласе была открыта стрельба из огнестрельного оружия. В результате были убиты пятеро полицейских, ещё семеро сотрудников полиции и двое гражданских лиц получили ранения.

Установлено, что огонь вёлся с одного из ярусов здания автопарковки. Стрелявший был убит с помощью робота, к которому было прикреплено взрывное устройство. Ещё три человека, женщина и двое мужчин, были задержаны полицией по подозрению в причастности к произошедшему.