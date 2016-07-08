Минск, 9 июля, 2016, 01:14 — ИА Регнум. «Прежде всего, Белоруссия всегда выступала и выступает за прямой, без посредников, диалог со всеми партнёрами, включая НАТО, исходя из своих национальных интересов и на основе взаимного уважения», — заявила 8 июля замначальника управления информации — начальник отдела пресс-службы МИД Мария Ваньшина, комментируя заявление главы МИД Польши Витольда Ващиковского.

Минобороны.рф Водолазы-разведчики подразделений ВДВ России и сил специальных операций ВС Белоруссии проводят совместные подводные тренировки с применением специальных средств и водолазного снаряжения. Июнь 2015 года

Министр иностранных дел Польши 8 июля на пресс-конференции в Варшаве заявил о заинтересованности своей страны в роли партнёра и посредника, который приблизил бы Белоруссию к сотрудничеству с НАТО. В частности, он заявил, что «ситуация изменилась» и военно-политический блок готов к сотрудничеству с официальным Минском и Польша готова стать посредником в налаживании такого диалога, учитывая «единую историю» и соседство с интегрированной в Союзное государство и ОДКБ Белоруссией.

Ваньшина заявила: «Мы открыты к дальнейшему развитию сотрудничества с Польшей, которая, помимо всего прочего, традиционно входит в первую десятку торговых партнеров и инвесторов Белоруссии».

«Если же говорить о взаимодействии с Организацией Североатлантического договора, то здесь нет альтернативы открытому, искреннему диалогу между всеми заинтересованными сторонами на нашем континенте в интересах мира и стабильности. Мы выступаем за конструктивное взаимодействие между НАТО и Белоруссией, НАТО и Россией, между всеми интеграционными (как экономическими, так и военно-политическими) блоками, в целях совместного реагирования на многие вызовы региональной безопасности, — сказала представительница МИД постсоветской республики. — При этом, подчеркиваю, Белоруссия однозначно выступает против нагнетания военной напряженности в нашем регионе, против того, чтобы создавались новые разделительные линии в Европе».

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия не только находится в военно-политическом союзе с Россией, но также участвует в программе НАТО «партнёрство во имя мира» и оказывает Североатлантическому Альянсу различные услуги, в том числе по доставке грузов оккупационному контингенту в Афганистан. Кроме того, Белоруссия является участницей программы Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство» — данная программа была принята по инициативе Польши при поддержке Швеции, и официальной Варшаве была отведена роль куратора «восточных партнёров».

Также отметим, что глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на саммите НАТО в Варшаве выразил обеспокоенность «очень сильной» военной интеграцией Белоруссии и России. Он также отметил, что данный аспект учитывается, однако Белоруссия воспринимается как прямая угроза.