Москва, 9 июля, 2016, 00:59 — ИА Регнум. Движение в центре Москвы оказалось парализовано вечером 8 июля из-за ДТП с участием спорткара Ferrari Italia. Авария произошла около 19:00 возле дома №3 на Большой Садовой улице, передаёт Life.

srnsk.ru Знак аварийной остановки

Элитная иномарка столкнулась с другим автомобилем, в результате чего обе машины получили сильные повреждения, при этом никто не пострадал.

К месту прибыли сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии и её виновник в настоящее время выясняются.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на внешней стороне Садового кольца после аварии образовался затор протяжённостью в полтора километра.

Как передавало ИА REGNUM, накануне три человека погибли при столкновении спортивного автомобиля Mercedes-Benz со столбом на Космодамианской набережной в центре Москвы.