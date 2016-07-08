Москва, 9 июля, 2016, 00:41 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России за прошедший день не понесли никаких потерь в Сирии, все вертолёты вернулись на аэродромы после выполнения плановых задач. Об этом сообщил представитель авиабазы «Хмеймим», передаёт телеканал RT.

Минобороны.рф Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

«Все российские боевые вертолёты, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, после выполнения плановых задач благополучно вернулись на аэродромы», — заявил представитель авиабазы.

Напомни, ранее телеканал «Аль-Джазира» и ряд других зарубежных СМИ сообщили о якобы сбитом вертолёте ВКС России к востоку от Пальмиры в провинции Хомс.