София, 9 июля, 2016, 00:12 — ИА Регнум. Замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин и замминистра земледелия и продовольствия Болгарии Цветан Димитров подписали протокол о сотрудничестве между двумя странами в области сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба болгарского ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Виноградная лоза

Документ был подписан в рамках состоявшегося 7 июля в городе Свети-Влас (Бургасская область) первого заседания российско-болгарской рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства.

«В ходе заседания были обсуждены результаты и перспективы торгово-экономического сотрудничества. Стороны договорились развивать совместную деятельность с целью расширения деловых контактов между организациями, объединяющими производителей сельскохозяйственной продукции», — сообщает болгарское ведомство.

«В области животноводства Болгария и Россия будут сотрудничать в разведении крупного рогатого скота, а также в мясном и молочном овцеводстве. Будет осуществляться регулярный обмен опытом по вопросам, касающимся сохранения генетических ресурсов и биологического разнообразия в животноводстве. Среди других областей, в которых будут сотрудничать две страны — виноделие, виноградарство и промысловая деятельность», — говорится также в сообщении.

Второе заседание российско-болгарской рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства, дата которого пока не называется, планируется провести в России. Следует отметить, что на официальном сайте Минсельхоза России какая-либо информация о состоявшемся 7 июля в Свети-Власе заседании отсутствует.

Как сообщало ИА REGNUM, сельхозпроизводители Болгарии несут серьёзные убытки в связи с присоединением страны к санкциям Евросоюза в отношении России и ответного российского эмбарго. Министр земледелия Болгарии Десислава Танева сообщала, что только за первый год действия взаимных санкций потери сельского хозяйства в республике превысили 80 млн левов (более 40 млн евро). Наиболее значительные убытки понёс молочный сектор, производители овощей и фруктов, а также мясной и перерабатывающий секторы.

Несмотря на это МИД Болгарии последовательно выступает за сохранение санкционных мер, называя их «единственным инструментом, которым располагает Европа», чтобы сдерживать «российскую агрессию».

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов многократно выражал надежду, что руководство Евросоюза снимет санкции против России, но в тоже время подчёркивал, что официальная София продолжит придерживаться линии Брюсселя в данном вопросе, поскольку «европейская и болгарская позиции — это одно и то же».