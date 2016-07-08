Варшава, 9 июля, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Находящийся с рабочим визитом в Польше, в рамках саммита НАТО президент Армении Серж Саргсян вечером 8 июля встретился с госсекретарём США Джоном Керри. В начале встречи глава Армении выразил соболезнование госсекретарю США в связи с трагедией в городе Даллас.

president.am Президент Армении и госсекретарь США на встрече в Варшаве

Президент Армении и госсекретарь США обсудили вопросы по карабахскому урегулированию. Президент Саргсян высоко оценил постоянные усилия США, как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, по обеспечению мира и стабильности в регионе, сообщает пресс-служба главы Армении.

Саргсян вновь поблагодарил Керри за действенные шаги для выхода из состояния, вызванного апрельской агрессией, спровоцированной Азербайджаном против Карабаха. В том числе в результате этих шагов состоялись встречи в Вене и Петербурге и были приняты совместные заявления.

Саргсян и Керри обсудили вопросы, обсуждённые в ходе телефонной беседы между президентами России и США 6 июля. Собеседники вновь отметили важность безоговорочного выполнения соглашений, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге.

В свою очередь официальный представитель Госдепа Джон Кирби заявил в ходе брифинга в Вашингтоне, что госсекретарь США Джон Керри обсудил конфликт в Нагорном Карабахе в ходе встреч с лидерами Армении и Азербайджана на полях саммита НАТО в Варшаве. По его словам, Госсекретарь вновь заявил о необходимости выполнения обязательств, достигнутых на встречах в Вене и Санкт-Петербурге. Керри также подтвердил поддержку США переговорам, ведущим к всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

6 июля президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама условились продолжить активную совместную работу в рамках Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию. Официальный сайт Кремля сообщает, что телефонный разговор двух президентов состоялся по инициативе российской стороны.

«Глава российского государства информировал президента США как главу страны — сопредседателя Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция) по нагорно-карабахскому урегулированию об итогах состоявшейся 20 июня в Санкт-Петербурге трёхсторонней встречи с лидерами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Армении Сержем Саргсяном. Владимир Путин подчеркнул, что при организации переговоров Россия исходила из необходимости содействия скорейшей стабилизации ситуации в зоне конфликта и созданию условий для продвижения мирного процесса. Барак Обама дал высокую оценку предпринятым Россией усилиям. Условлено продолжить активную совместную работу в рамках Минской группы ОБСЕ на этом важном направлении», — говорится в сообщении.