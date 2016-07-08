Варшава, 8 июля, 2016, 23:47 — ИА Регнум. Батальон из 1000 американских военнослужащих ожидается в Польше к середине следующего года. Об этом со ссылкой на помощника министра обороны США Элиссу Слоткин передает ABC News.

U.S. Army Europe Images Американские военнослужащие в ходе учений

Президент США Барак Обама ранее 8 июля заявил, что США направят около тысячи военнослужащих в Польшу в качестве одного из четырех батальонов НАТО, готовящихся к дислокации в Восточной Европе.

По словам Слоткин, небольшое подразделение штаб-квартиры для боевой группы танковой бригады должно прибыть на место в начале 2017 года.

Слоткин сообщил журналистам в Варшаве, что вопрос о сроках и окончательном месте размещения войск находится на стадии обсуждения с правительством Польши.

Остальные три многонациональных батальона НАТО будут базироваться в Эстонии, Латвии и Литве.

Напомним, 8−9 июля в Польше проходит двухдневный саммит НАТО.