Майами, США, 8 июля, 2016, 23:36 — ИА Регнум. В американском городе Майами (штат Флорида) в одной из детских городских больниц произошла перестрелка. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает телеканал RT.

cdn.totalcomputersusa.com Больница

Сообщается, что в больнице была открыта стрельба. На место прибыли сотрудники полиции. По неподтвержденным данным есть угроза взрыва.

Уточняется, что как минимум один выход из больницы перекрыт полицией.

Информация о погибших или пострадавших пока не поступала.

Других подробностей пока нет.