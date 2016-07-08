Ижевск, 8 июля, 2016, 23:19 — ИА Регнум. Осужденный глава Малопургинского района Удмуртии Александр Ерохин останется на своем посту до вступления приговора в силу. Об этом сообщает Udm-info со ссылкой на начальника отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации района Елену Шутову.

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Она отметила, что одновременно со вступлением приговора в силу будут прекращены также депутатские полномочия главы района.

Напомним, в 2012—2015 годах Ерохин, будучи главой района, путем вымогательства получил от семейной пары взятку в виде 23 земельных участков, стоимость которых составляет около 10 млн рублей. Судом ему назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Ерохин находится под стражей с мая 2015 года. Однако по состоянию на середину января текущего года, он продолжал получать заработную плату и не слагал с себя полномочия.