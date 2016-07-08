Вашингтон, 8 июля, 2016, 23:17 — ИА Регнум. Власти США 17 июня этого года выслали из своей страны двух российских дипломатов. Об этом сегодня, 8 июля, сообщил журналистам официальный представитель государственного департамента США Джон Кирби, передает Reuters.

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Он рассказал, что 17 июня из США были высланы двое российских дипломатов. Вашингтон называет эту меру ответной на якобы нападение на сотрудника посольства США в Москве.

«17 июня мы выслали двух российских чиновников из Соединенных Штатов в ответ на это нападение», — сказал Кирби.

Напомним, ранее Кирби заявил, что 6 июня в Москве сотрудник российской полиции напал на работника американского посольства. По версии американской стороны нападение полицейского было ни чем не мотивировано и поставило под угрозу безопасность сотрудника посольства.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что сотрудник американского посольства на самом деле работал на ЦРУ и возвращался с очередного задания. Он отказался предъявить дипломатический пропуск и хотел войти на территорию посольства. Полицейский воспрепятствовал этому нарушению, а американец набросился на него с кулаками.