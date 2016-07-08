Госдеп: США выслали двух российских дипломатов
Вашингтон, 8 июля, 2016, 23:17 — ИА Регнум. Власти США 17 июня этого года выслали из своей страны двух российских дипломатов. Об этом сегодня, 8 июля, сообщил журналистам официальный представитель государственного департамента США Джон Кирби, передает Reuters.
Он рассказал, что 17 июня из США были высланы двое российских дипломатов. Вашингтон называет эту меру ответной на якобы нападение на сотрудника посольства США в Москве.
«17 июня мы выслали двух российских чиновников из Соединенных Штатов в ответ на это нападение», — сказал Кирби.
Напомним, ранее Кирби заявил, что 6 июня в Москве сотрудник российской полиции напал на работника американского посольства. По версии американской стороны нападение полицейского было ни чем не мотивировано и поставило под угрозу безопасность сотрудника посольства.
Российская сторона в свою очередь заявляет, что сотрудник американского посольства на самом деле работал на ЦРУ и возвращался с очередного задания. Он отказался предъявить дипломатический пропуск и хотел войти на территорию посольства. Полицейский воспрепятствовал этому нарушению, а американец набросился на него с кулаками.