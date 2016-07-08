Варшава, 8 июля, 2016, 23:16 — ИА Регнум. Лидеры НАТО ориентированы на долгосрочное противостояние с Россией, приказав разместить многонациональные войска, включая 1000 американских солдат, в Польше и странах Прибалтики, пишет Daily Mail. Цель такого решения — якобы защита Восточной Европы от мифической «российской угрозы».

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По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, на встрече в Варшаве президент США Барак Обама и лидеры 27 других союзников по НАТО объявили о том, первоначальные строительные блоки для баллистических ракет альянса готовы к использованию.

Лидеры НАТО также признали киберпространство в качестве оперативной среды для деятельности альянса. Они выразили приверженность гражданской готовности и обещали тратить не менее 2% национальных доходов на оборону.

«Мы только что приняли решение разработать устрашение 21-го века и защиту перед лицом вызовов 21-го века», — резюмировал Столтенберг первый день двухдневного саммита.