Москва, 8 июля, 2016, 23:04 — ИА Регнум. Группа «Онэксим» Михаила Прохорова продала 20% акций «Уралкалия» белорусскому бизнесмену Дмитрию Лобяку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.

st.gdefon.ru Калийное удобрение

Компания Дмитрия Лобяка «Юрас Ойл» является официальным поставщиком на белорусский рынок продукции «Уралхима». Согласно информации на сайте компании, «Юрас Ойл» поставляет продукцию на такие крупные предприятия Белоруссии, как «Гомельский химический завод», «Гродно-Азот», «Нафтан».

В «Уралхиме» официально подтвердили информацию о сделке: «Компания позитивно оценивает приход нового акционера — белорусского предпринимателя Дмитрия Лобяка — в «Уралкалий». Мы давно и плодотворно сотрудничаем с Дмитрием Лобяком и его компаниями по ряду проектов, связанных с поставками нашей продукции».

В самом «Онэксиме» ранее сообщили, что 20% в «Уралкалии» проданы структурам, близким к владельцу «Уралхима» Дмитрию Мазепину, но не уточнили конкретного покупателя и сумму. Напомним, что во владении «Уралхима» уже находится 19,99% «Уралкалия». Ещё 52% акций приходится на квазиказначейский пакет, free float составляет около 8%. Таким образом, Дмитрий Мазепин и близкие ему структуры фактически получили полный контроль над «Уралкалием».

Следует отметить, что пакет акций обошёлся Дмитрию Лобяку фактически в два раза дешевле, чем Прохорову в конце 2013 года. Белорусский бизнесмен не без помощи со стороны заинтересованных белорусских структур предложил около $2 млрд за пятую часть акций прямого конкурента белорусского госмонополиста «Беларуськалия».

Ранее Bloomberg сообщал, что «Онексим» хотел получить за свой пакет примерно ту же сумму, которую он отдал в 2013 году. Тогда же «Уралхим» приобрёл у структур Сулеймана Керимова 19,99% акций за $3,8 млрд. Исходя из этого в аналогичную сумму можно было оценить и пакет Михаила Прохорова. Однако, согласно котировкам на Московской бирже, сегодня рыночная стоимость бумаг гораздо ниже — порядка $1,6 млрд за 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году между Москвой и Минском разгорелся «калийный скандал», формальным поводом для которого послужило заявление тогдашнего гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера об отказе продавать продукцию компании совместно с «Беларуськалием» через ЗАО «Белорусская калийная компания» (БКК).

Председатель Совмина Белоруссии Михаил Мясникович лично пригласил Баумгертнера и высокопоставленных российских чиновников на переговоры в Минск. После состоявшихся 26 августа 2013 года переговоров Баумгертнер был схвачен в минском аэропорту и доставлен в СИЗО КГБ. Баумгертнера как председателя наблюдательного совета БКК обвинили в нанесении ущерба Белоруссии и содействии одному из акционеров «Уралкалия» Сулейману Керимову в попытке «рейдерского захвата» партнёра по БКК — «Беларуськалия».

Такой оборот событий привёл к тому, что БКК, до развала картеля контролировавшая около 43% мирового рынка калийных удобрений, стала эксклюзивным трейдером «Беларуськалия» и остаётся им до сих пор. Солигорский калийный комбинат столкнулся с проблемой сбыта своей продукции, так как БКК покинули российские специалисты, отвечавшие за экспорт продукции обоих производителей.

Власти Белоруссии в ходе необъявленной войны бросили против частной российской компании все средства — от заявлений Александра Лукашенко о банкротстве «Уралкалия» с поручением распространить компромат на Лондонской и Московской биржах, отправки спецгруппы пропагандистов в Березники на поиск недовольных менеджерами «Уралкалия», до объявления в розыск по линии Интерпола менеджеров «Уралкалия» (сам Интерпол опроверг это заявление госСМИ РБ) и, как информировали независимые СМИ, попыток похищения «разыскиваемых» спецслужбами Белоруссии в России.

По требованию официального Минска в России было возбуждено уголовное дело в отношении Баумгертнера. Его экстрадировали с заключением в московское СИЗО, а затем освободили под подписку. С 24 декабря 2013 года гендиректором «Уралкалия» стал Дмитрий Осипов, однако о намерении вернуться к сбыту своей продукции через БКК ни новый гендиректор, но новые собственники («УралХим» и «Онэксим») не заявляли. В феврале 2015 года уголовное дело в отношении Владислава Баумгертнера в России было прекращено.

Последствием «калийной войны» стали не только финансовые потери белорусского бюджета, но и уничтожение репутации правительства Белоруссии. Эксперты уверены, что мишенью Лукашенко в «калийной войне» был вовсе не Баумгертнер, а один из акционеров «Уралкалия» Сулейман Керимов, которого весной 2013 года так тепло принял белорусский руководитель, заверив в намерении цивилизованно решить проблемы сотрудничества в калийной сфере.

Политическое измерение «калийного скандала» существенно осложнило не только отношения между Минском и Москвой, но и отношения хозяйствующих субъектов: представители российского бизнеса неоднократно заявляли, что после таких «переговоров», как с Баумгертнером, они откровенно боятся ездить в Белоруссию.

Конфликт вокруг «Уралкалия» получил продолжение в последующие годы. Так, 23 июня этого года Александр Лукашенко заявил, что намерен рассматривать вопрос сотрудничества с российской компанией в рамках БКК только на условиях официального Минска. В свою очередь Генпрокуратура Белоруссии не отказалась от финансовых претензий к «Уралкалию» и 24 июня заявила о намерении судиться с российской компанией. Параллельно власти Белоруссии отрабатывали другие варианты минимизации угрозы, исходящей от российского конкурента и, видимо, вхождение в состав акционеров «Уралкалия» можно рассматривать как тактическую победу в «многоходовке» руководства постсоветской республики.